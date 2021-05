Sport & turismo ritorno di coppia è subito sold out

LA STAGIONE

PESARO Torna nel fine settimana l'accoppiata sport&turismo con le prime manifestazioni e competizioni che porteranno in città centinaia di atleti più contorno. Gare di triathlon e duathlon il prossimo weekend e con alberghi già occupati. Poi a fine mese la Coppa del mondo di ginnastica ritmica alla Vitrifrigo Arena e al Pala D a Campanara, ed ancora campionati di basket giovane e di danza a metà giugno. Eventi sportivi che seppure si terranno senza pubblico, porteranno atleti con i loro preparatori, dirigenti delle società e collaboratori negli hotel cittadini.

I protocolli

Ogni manifestazione sportiva si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti Covid delle singole Federazioni sportive, che prevedono modalità e percorsi separati per gli atleti e tamponi di verifica in arrivo e conclusa la manifestazione sportiva, per un rientro in sicurezza nei Paesi o nelle regioni di appartenenza. L'evento: si riparte dal Triathlon Sprint Adriatic Series -Città di Pesaro in programma nel pomeriggio di sabato e dai campionati italiani di duathlon la mattina di domenica 23 maggio con partenza da Baia Flaminia. «E' la prima manifestazione sportiva della post emergenza, felici della scelta: per Pesaro è una nuova conferma» annunciano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore con delega allo Sport, Mila Della Dora. In arrivo 1300 atleti in due giorni spalmati in una decina di strutture ricettive. Manifestazione promossa dalla società Flipper Triathlon di Ascoli Piceno. «Una buona fetta degli atleti che fanno capo alla nostra società annuncia il presidente della Flipper, Raffaele Avigliano oltre allo staff di squadra, collaboratori della Federazione e giudici di gara, alloggeranno all'hotel Flaminio e all'hotel Des Bains, ma ne beneficeranno anche altre strutture già aperte, grazie alla convenzione con Apa hotel».

Numeri alti

Parliamo di numeri alti di partecipanti da tutt'Italia, finora mai registrati dalle competizioni promosse dalla Flipper di Ascoli. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Pesaro. Tutto pronto per una competizione in sicurezza anche sul fronte viabilità, dopo l'ultimo sopralluogo venerdì scorso con la polizia municipale e nono quartiere Soria-Baia Flaminia. Poi ci sarà la ginnastica ritmica nel weekend successivo: Aspes e Riviera Incoming stanno organizzando l'arrivo degli atleti per la Coppa del mondo di ritmica. «In arrivo dal 28 al 30 maggio anticipa il presidente Aspes Luca Pieri 800 presenze fra staff e atlete in tre giorni, che alloggeranno nelle nostre strutture. Peccato non poter aprire alla partecipazione del pubblico alle gare e allenamenti. Se questa manifestazione si fosse tenuta fra giugno-luglio prossimi, secondo le attuali normative sanitarie, sarebbe stato possibile ospitare anche il pubblico, ma si tratta di una competizione valida per le qualificazioni olimpioniche, che comunque non poteva rimandata anche in accordo con la Federazione internazionale di Ginnastica».

Regole condivise

«Il ritorno di eventi e gare sportive all'Arena - prosegue Pieri - o in altre strutture avviene nel rispetto di protocolli diversi, nel caso della Coppa del mondo dovremo rispettare un protocollo condiviso con Asur e il protocollo elaborato dalla Federazione nazionale. A manifestazione ultimata, prima che gli atleti provenienti da 44 Nazioni lasceranno la città, nelle 24-36 ore precedenti saranno sottoposti a un tampone molecolare in convenzione con un nostro laboratorio privato, per un rientro certificato a garanzia nostra, delle squadre e della macchina organizzativa». E, poi, più avanti, ci sarà il basket. «Manifestazioni e tornei ripartono, ma restano ancora molte incertezze commenta Giuseppe Ponzoni di Pesaro Sport Events attendiamo i prossimi giorni per avere contezza per le due manifestazioni di danza e minibasket giovane in programma. Fra protocolli sanitari e strutture alberghiere che stanno riaprendo, ci sono comunque ancora diversi nodi da risolvere, soprattutto perché in alcuni casi non è chiaro quanti atleti possono essere ospitati in una struttura. Ho già conferme di una ventina di squadre per il mini basket e se la manifestazione si terrà, spero di raggiungere l'obiettivo delle passate edizioni con oltre le 1500 presenze per l'Adriatica Cup dell'11-12 e 13 giugno, mentre per la competizione di danza parliamo di circa 1200 presenze le cui conferme però procedono più a rilento. Resta comunque l'auspicio di chiudere i contratti e coinvolgere per il turismo sportivo del prossimo mese 40-45 alberghi».

Letizia Francesconi

