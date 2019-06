Spiaggia per cani alla Baia ora c'è chi gioca d'anticipo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVIZIOPESARO Spiaggia per cani: forse è la volta buona. Il sindaco Matteo Ricci ha già incontrato il comitato dei bagnini di Baia Flaminia disposti ad attrezzare una porzione di arenile per Fido e i suoi padroni. Non solo: ha ricevuto proposte anche da parte di un altro concessionario per un'altra zona di litorale. E mentre anche la Regione è pronta a indirizzarsi in tal senso normando attività e servizi, Pesaro non vuole più rimanere indietro rispetto al Fanese dove le spiagge per cani sono una realtà consolidata con ricadute anche...