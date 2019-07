Spiaggia dei cani a Baia Flaminia, ultimi nullaosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ITERPESARO Spiaggia riservata agli amici quattro zampe a Baia Flaminia, ci siamo quasi: ieri si è riunita infatti la Conferenza di servizi per pronunciarsi sul progetto presentato dalla concessione Joe Amarena di Filippo Sparacca. Progetto, che necessitava degli ultimi pareri per le autorizzazioni ambientale e paesaggistica, dopo aver già ottenuto i pareri di Asur, Capitaneria e degli enti competenti. Un primo esperimento questo per il gestore della Baia, che raccoglie anche il favore delle associazioni. Intanto fervono gli ultimi lavori...