Sottoscrizione per la chiesa di S.Giovanni

LA PETIZIONEPESARO Hanno raccolto 200 firme in due settimane e il loro obiettivo è di arrivare a 300 per poi consegnare la petizione al Comune con la richiesta di iniziare al più presto i lavori alla chiesa monumentale di San Giovanni in via Passeri chiusa ormai da quasi due anni come conseguenze delle scosse di terremoto del 26 ottobre 2016.La petizione è iniziata il 7 agosto scorso e tra i firmatari ci sono residenti e fedeli. Un comitato per la riapertura di cui si fa portavoce Marco Larici: «La chiusura di San Giovanni è un disagio...