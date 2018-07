Sottomonte terra di nessuno «Ma il Comune fa il possibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Oltre ai problemi noti di viabilità sull'Adriatica durante il giorno, ora anche la notte, sembra non esserci pace per Sottomonte. Sono vere e proprie ondate di ragazzi (molti minorenni), fuori controllo, quelli che arrivano sull'arenile libero di Sottomonte nel weekend, e responsabili di atti di vandalismo e degrado, in preda ai fumi dell'alcol o peggio. Uno spaccato confermato dai controlli notturni delle forze dell'ordine e anche dai gestori di stabilimenti balneari e locali fra Sottomonte e Fosso Sejore. Le testimonianzeDopo...