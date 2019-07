Sottomonte, assalto alla spiaggia schianto, è grave una scooterista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Una domenica di girone infernale lungo quel tratto dell'Ardizio che l'estate bolla come la canea dei bagnanti, una manciata di chilometri che fra (ex) Crista e Sottomonte vedono ormai da anni nel fine settimana centinaia di automobilisti e scooteristi muoversi come formiche impazzite alla ricerca di un parcheggio. E non è escluso che proprio la ricerca di un posto possa avere compartecipato al grave incidente che ieri, a metà mattinata, ha reso ancora più convulsa e caotica la circolazione sulla strada del mare. Gli...