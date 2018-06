Sottomonte, assalto al mare «Muovetevi con bici o bus»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA GIORNATAPESARO Per Sottomonte si prepara un'altra domenica da bollino rosso per la sosta selvaggia sulla statale 16 lungo entrambe le corsie di marcia. Ma partono anche le navette. «Andate al mare senz'auto, scegliete la bici o il bus» è l'appello che lanciano gli assessori Franca Foronchi ed Enzo Belloni a tutti i bagnanti. La stagione del parcheggio caos è partita col botto. Il debuttoLo scorso 2 giugno negli stabilimenti balneari e spiagge libere sotto l'Ardizio tanta gente al mare e il conseguente carico di auto parcheggiate in...