«Sosterremo le attività che faranno ricorso»

PESARO Candele sotto le stelle: non sono mancate anche nella giornata clou di ieri le code polemiche seguite all'ordinanza del Comune per cui le attività di spiaggia che non aderivano all'iniziativa avrebbero dovuto rimanere chiuse. Un provvedimento che il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, ha definito «Liberticida, assurdo e controproducente». «Il provvedimento - spiega a questo proposito Rossi - riguarda tutte le attività, ovvero gli stabilimenti balneari e locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande che si affacciano sul mare o sulla spiaggia e che, per loro legittima scelta, hanno deciso di non aderire alla manifestazione: perché mai questi locali dovrebbero restare chiusi? Quale è il principio che sta alla base di quest'ordinanza? Il sindaco Ricci si rende conto di come questo provvedimento crei un clima di astio e contrasto sociale?». «E' evidente - puntualizza - che siamo di fronte a un atto discriminatorio e, per questo, il sottoscritto ed il gruppo Civici Marche aiuteranno a sostenere le spese legali degli esercenti che vorranno impugnare questo atto e far valere il proprio diritto di lavorare», conclude Rossi. Nei giorni scorsi ci sono state altre prese di posizione contro l'ordinanza del sindaco. A livello politico sono intervenuti i partiti d'opposizione a Pesaro, di Fratelli d'Italia e della Lega, e anche Confcommercio Marche Nord ha criticato aspramente la decisione del Comune di Pesaro accusandolo di mancata concertazione. Nel frattempo alcuni stabilimenti balneari che non volevano aderire alla fine hanno deciso di partecipare alla manifestazione organizzata per la notte di San Lorenzo. Alcuni stabilimenti, in particolare nella zona di Levante hanno invece deciso di non fare nulla anche per i paletti delle normative anti Covid a cominciare dal Green pass.

