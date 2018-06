«Sosta nell'area dell'ostello di Fosso Sejore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAPESARO Messa in sicurezza dell'Adriatica a Sottomonte, ora è anche Cna provinciale a intervenire sul nodo che si riapre ad ogni estate. A chiedere di riportare al tavolo istituzionale alcune questioni ancora irrisolte, è Antonio Bianchini, responsabile di Cna Balneatori. Il suo è un appello che arriva all'indomani di una domenica caotica caratterizzata da controlli e multe a raffica per la sosta selvaggia di auto e scooter sui marciapiedi e in spazi vietati. «Chiediamo di riportare il problema della sicurezza della Statale, in...