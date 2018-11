Sosta, il Comune alza il tiro: il monumento vale 100 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANOPESARO Cento posti auto dove oggi c'è il Monumento alla Resistenza, e una parte di stalli riservati ai residenti del centro. Emergono ulteriori dettagli sull'operazione annunciata dal sindaco Matteo Ricci relativi al sito di fronte al cavalcaferrovia. Tre le finalità indicate dall'amministrazione: da una parte quella di «combattere degrado e problemi di sicurezza anche attraverso la riqualificazione dell'area», la collocazione del Monumento alla Resistenza in un luogo «più rispettoso». E la possibilità di ricavare posti auto in...