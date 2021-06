Sosta blu alla Baia La Lega: «Rinviate»

PESARO «Parcheggi a pagamento in Baia inopportuni quest'anno, cittadini penalizzati. Provvedimento da spostare almeno al 2022». La Lega Pesaro critica l'istituzione della sosta blu nel weekend a Campo di Marte. Intervento che ieri è stato rilanciato dall'assessore all'Ambiente Heidi Morotti, come «volto al miglioramento della circolazione dell'area: la sosta a pagamento nel parcheggio Campo di Marte-Viale Varsavia nei fine settimana, dalle ore 9 alle 21, da sabato 19 giugno fino a domenica 5 settembre». Per il gruppo locale del Carroccio «rendere quest'anno a pagamento il parcheggio di Campo di Marte a Baia Flaminia nel weekend è una misura inopportuna considerato il particolare periodo che stiamo ancora vivendo. Riteniamo opportuno ritardare di almeno un anno questo provvedimento, visto che molti cittadini, a causa della pandemia, non sono inclini ad utilizzare la navetta. La visione, o meglio la non-visione, altalenante di questa amministrazione sulla mobilità sostenibile è destabilizzante per il cittadino. Si costruiscono nuovi parcheggi non scambiatori e poi si invita a prendere le navette. Come sempre ci si muove a spot, senza una strategia chiara e definita e senza una visione completa di come gestire la viabilità e la sosta in una delle zone più importanti e frequentate della città. Il tutto condito con l'introduzione di nuove tasse e balzelli che andranno solo a penalizzare i cittadini. Va trovata, inoltre, una soluzione per quei lavoratori che non possono pagare per andare a lavorare in spiaggia nel weekend». Incalza la Lega: «Non si possono confondere i provvedimenti fatti per far cassa con scelte di mobilità sostenibile. Certamente non va autorizzata una sosta selvaggia a baia Flaminia, ma lo stesso tempo non c'è motivo per rendere quest'anno a pagamento quel parcheggio. Avremmo preferito, inoltre - concludono - che questa scelta fosse stata in primo luogo discussa nelle commissioni di competenza, in secondo luogo che non fosse stata comunicata in modo parziale attraverso i giornali, ma attraverso un piano complessivo strategico».

