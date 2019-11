Sonosfera allestita all'interno del museo

PESARO L'attesa Sonosfera, il cui progetto era stato presentato alcuni mesi fa, è una delle più affascinanti attrattive mondiali ed è finalmente arrivata in città. Impossibile, in questi giorni, non accorgersi del movimento di Tir in via Rossini e del trasporto di strani oggetti a bordo di muletti fino ai Musei Civici, in piazza Mosca. Due i grandi Tir che hanno trasportato il materiale, molto delicato, da Bastia Umbra, per iniziare la costruzione di questo incredibile e sensazionale oggetto. La Sonosfera è un vero e proprio teatro trasportabile, da 60 posti circa, dove il pubblico è totalmente immerso in una esplorazione sensoriale davvero potente. Uno spazio costruito per essere acusticamente perfetto, isolato dall'esterno, per abilitare la visualizzazione del suono e di contenuti audiovisivi in una corona video a 360° ad altissima definizione. Come Teatro Eco-acustico trasportabile per il progetto Fragments of Extinction, la Sonosfera ha già ottenuto nel 2014 il brevetto internazionale ed è quindi l'unico dispositivo al mondo con queste caratteristiche tecniche e funzionali. Tra i contenuti che potranno prendere vita all'interno della Sonosfera, quelli legati alle polifonie degli ecosistemi naturali, programmi sonori, musicali ed extramusicali creati in collaborazione con il Conservatorio Rossini, con una speciale attenzione tutto ciò che rimanda all'opera e al mondo del Cigno Pesarese. Trattandosi di progetto unico al mondo, brevetto internazionale per riprodurre gli ecosistemi sonori in 3D, c'è anche estremo riserbo nel trasporto e nel montaggio a cui sono ammessi 8 tecnici specializzati che stanno lavorando nella sala 900 del museo sotto l'attenta guida del maestro David Monacchi. Inaugurazione è prevista a dicembre.

