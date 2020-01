Sono sette i Comuni diventati rifiuti free

PESARO E poi ci sono i Comuni Rifiuti Free quello che riescono ad avere il timbro di Legambiente all'interno del report sui Comuni ricicloni. Ma per entrare nell'olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti si deve non solo rispettare l'obiettivo di legge sulla raccolta differenziata, ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione. «Il raggiungimento del 65% non basta più - specifica il report di Legambiente - Alziamo l'asticella della nostra sfida per traghettare i Comuni nella raccolta differenziata spinta, verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare in discarica, per uscire dal vecchio sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni 90 e 2000. Abbiamo coniato la qualifica di Comuni Rifiuti Free per le Amministrazioni che hanno contenuto anche la produzione pro capite di secco residuo al di sotto dei 75 Kg/ anno/abitante. Abbiamo deciso di dare un segnale forte e mettere in evidenza chi ha deciso non solo di raccogliere, inviare a riciclaggio e gestire al meglio i rifiuti dei cittadini, ma anche di puntare sulla riduzione del residuo da avviare a smaltimento». Nella graduatoria del rapporto 2019 per il Pesarese compaiono sette Comuni. Fratte Rosa: 951 abitanti con raccolta differenziata dell'80.3 % e secco conferito pari a 74,7 chili, Montecalvo in Foglia con 2.735 abitanti, l'82.1% della raccolta differenziata e 73.7 chili di secco conferito, Terre Roveresche con 5.335 abitati l'80.1% della differenziata e 71.8 chili, Piobbico con 2.020 abitanti l'80.8% di differenziata e 71.6 chili, Piandimeleto con 2.157 abitanti 80% e 62.5 chili, Belforte all'Isauro con 754 abitanti, l'84.1% e 61,5 chili e infine Fermignano con 8.563 abitanti, 82.5% e 60,3 chili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA