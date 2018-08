«Sono orgoglioso della mia regione Sarà un modello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTAPESARO «Da marchigiano sono felice che la mia Regione di origine sia in prima linea nella battaglia contro l'egoismo e l'oscurantismo dei genitori che mettono in pericolo i loro figli negandogli senza motivo la protezione fornita in tutta sicurezza dai vaccini». Parole di Roberto Burioni, docente di Virologia all'Università San Raffale di Milano. Professor Burioni, una risposta importante dalla politica marchigiana?«Un ottimo segnale perché è in corso un'epidemia di morbillo e la maggiore incidenza, nonché le complicazioni...