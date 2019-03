CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sono incastrati, intrappolati dentro l'abitacolo. Arrivano in forze le ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco che fanno il possibile e forse anche di più per estrarli tutti e quattro vivi. Ma per Giuseppe Troisi e l'amico Juendi Xhani non c'è più niente da fare. Sono entrambi morti sul colpo, deceduti nella violenza dell'impatto. Troisi era alla guida, il ragazzo viaggiava sul lato sinistro del sedile posteriore. Per le ragazze al loro fianco invece c'è ancora speranza nonostante le gravissime condizioni. Hanno fratture in...