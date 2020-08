Solo quattro e a tempo i contratti agli agenti

PESARO Servizio di polizia locale da ristrutturare in vista di cambiamenti dal prossimo autunno. Se n'è parlato anche nell'ultimo consiglio comunale dell'Unione Pian del Bruscolo, il 29 luglio scorso. Per ora, così ha riferito il consiglio dell'Unione, sono state solo quattro le nuove assunzioni di agenti con contratto di formazione professionalizzante a termine per un anno, volte ad adeguare le esigenze effettive dell'attuale organico della polizia locale per coprire il territorio. Numeri questi però non sufficienti, fanno notare per contro le parti sociali, e soprattutto si tratta di agenti, che prima di entrare in servizio devono aver completato un periodo di formazione, non si tratta quindi di personale già in forza o con l'esperienza di più anni di servizio. La data di scadenza della convenzione per il mantenimento del comando è il 27 settembre e la decisione di rinnovarla o spostare la sede del comando spetta al Comune di Pesaro. Per il momento l'Unione di Comuni si sostanzia con i soli servizi conferiti di polizia locale, sistemi informativi e statistica. Di qui a fine anno, nulla da fare, rimarcano le parti sociali Funzione Pubblica, per altri servizi. Si pensava ad aggregare insieme servizi come l'Avvocatura comunale, Servizi sociali, Ambito e Suap, edilizia privata. Funzioni tali da far lavorare di più e meglio Pesaro, Vallefoglia, Tavullia , Gabicce e altri Comuni ancora. Eppure con una recente delibera di giunta, il Comune di Pesaro ha solo confermato per i prossimi tre anni il comando di polizia locale per l'Unione Pian del Bruscolo, ma senza parlare né deliberare sul conferimento di nuovi servizi. Per discutere sul futuro dell'Unione si dovrà attendere l'incontro fra sindacati, Comune di Pesaro e il sindaco di Vallefoglia, Ucchielli, entro la prima settimana di settembre. «La sensazione prosegue la referente Cgil Sciumbata è che al momento, fino a quando l'emergenza Covid non sarà rientrata, gli enti comunali aspettano prima di spostare funzioni, ma molto dipenderà anche dall'impatto economico che l'emergenza ha provocato sui singoli Comuni partner. Per ora l'organo politico dell'Unione serve solo per mantenere in essere la polizia locale e far coprire agli agenti una più ampia fetta di territorio. Non a caso la previsione di un nuovo turno crea così tante perplessità».

