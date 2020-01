Solo 5 navigator per occuparsi di 1.100 persone

GLI SCENARI

PESARO Reddito di cittadinanza, navigator e corsi di formazione: la terna che ancora non fa saltare il banco. Il tema della mancanza di lavoro ha portato il Governo a optare per uno strumento che potesse aiutare i disoccupati in difficoltà. Con un Isee (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui, il patrimonio finanziario e quello immobiliare conformi, si può accedere al reddito di cittadinanza, una cifra percepita con una card. Ma il secondo step prevede che il navigator, la nuova figura professionale prevista dalla legge, possa aiutare i cittadini a trovare un lavoro. Il suo compito principale è seguire il disoccupato dalla presa in carico nei Centri per l'Impiego fino all'assunzione. A Pesaro a cui afferiscono anche gli altri 7 comuni dell'ambito territoriale sociale, la situazione è in itinere. «Abbiamo circa 1100 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza nella zona spiega Claudio Andreani, responsabile del Job di Pesaro ma i navigator sono appena 5 che devono occuparsi di 1100 persone. Il rapporto è di uno a 200, dunque la realtà è che al momento non è stato fatto molto». Gli strumenti possono essere i corsi di formazione, tirocini o borse over 30. «In questo ultimo caso occorre trovare un'impresa che possa assumere, ma se mancano le competenze è difficile entrare. L'altro tema è quello dei corsi di formazione. E qui rivolgiamo un appello alla politica affinché se ne faccia carico e proponga momenti di preparazione specifici e mirati. Che ci sia una programmazione continua e tarata sulle richieste delle aziende». Pesaro è un territorio in cui la meccanica è il settore trainante, il mobile ha perso smalto con la crisi ma sta ripartendo. Sul tavolo Andreani ha un fascicolo legato alla Pica, azienda di laterizi comprata da una multinazionale francese e poi chiusa. «Non sarà facile reinserire nel mondo del lavoro chi per anni ha avuto a che fare in quel campo che ora non è più presente nel territorio regionale, serve nuova formazione». La politica spinge sul turismo, in questo contesto il comparto cerca di inserirsi come nuovo sbocco professionale. «E' ancora presto chiude Andreani se una importante fetta di disoccupati esce dalla manifattura, abbiamo centinaia di lavoratori a tempo o stagionali che fuoriescono dai servizi e dal turismo. Le paghe sono basse e le condizioni non sono facili, questo denota quanto ci sia ancora da fare in campo turistico, troppo legato al periodo estivo, ancora incapace di richiedere professionalità qualificate stabili. Abbiamo avuto casi di persone pagate 5 euro lorde l'ora, persone che hanno dovuto accettare perché in grossa difficoltà. Ma così il comparto non può crescere».

lu. ben.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

