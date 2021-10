Solidarietà del consigliere Biancani dopo l'assalto

PESARO Ieri mattina il consigliere regioknale del Pd, andrea Biancarni, ha visitato la sede provinciale della Cgil, dove è stato accolto da Roberto Rossini, segretario generale provinciale del sindaco, e Cinzia Massetti della segreteria Fillea Cgil. «Sono voluto venire di persona - afferma Biancani - a esprimere la mia solidarietà a tutti i dipendenti e i volontari della Cgil e ai lavoratori che rappresenta, dopo il terribile attacco subito nella sede nazionale di Roma, domenica scorsa (per lo sviluppo da parte di una frangia violenta di ispirazione fascista della protesta anti Green pass, ndr). Come rappresentante delle istituzioni e come cittadino non posso restare indifferente di fronte ad un episodio, quale l'assalto alla sede di un sindacato, che pensavo fosse ormai oggetto dei libri di storia e che ci riporta indietro di esattamente un secolo, quando, agli inizi degli anni 20, le squadre fasciste compivano i primi attacchi alle istituzioni, alle associazioni e ai partiti dei lavoratori e dei contadini. Il sindacato è un componente imprescindibile per una democrazia sana, libera e forte - sottolinea Biancani -. È un presidio di democrazia e un punto di riferimento per tutti gli altri attori politici e sociali del Paese. È la garanzia che i lavoratori possano avere una propria voce nella società e nella politica italiana. Tentare di zittire e intimidire questa voce è una pratica antidemocratica. L'arresto di alcuni dirigenti di Forza Nuova non è che la conferma di un fatto evidente, e cioè che l'assalto è stato guidato dall'estrema destra. Non stiamo parlando di no-vax o no- Green pass, ma di persone organizzate per agire per altri scopi, approfittando di una manifestazione che, per quanto non ne condivida le istanze, aveva il pieno diritto di svolgersi».

