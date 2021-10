Sogno sfumato La città italiana dell'Eurovision sarà Torino

PESARO Il sogno di ospitare a Pesaro Eurovision Song Contest 2022 è sfumato: la scelta è caduta sulla città di Torino, alla quale il sindaco Matteo Ricci fa i complimenti: «Siamo stati competitivi fino alla fine, grazie alla Vitrifrigo Arena e grazie a Pesaro Città della Musica Unesco, abbiamo raggiunto un ottimo risultato, ed è stato un grande onore essere arrivati tra le 5 città finaliste. Un in bocca al lupo a tutti, da oggi Torino rappresenta il Paese intero. Facciamo sì che l'Eurovision diventi un successo musicale e culturale per tutta l'Italia». Mentre proseguono serrati i lavori di candidatura della città come Capitale della cultura italiana 2024, l'idea lanciata dal sindaco stesso, sull'onda emotiva della vittoria italiana al concorso di quest'anno con i Maneskin, che tra l'altro avevano debuttato sul palco di XFactor proprio a Pesaro, durante le registrazioni di Sky qualche anno fa, non è arrivata in porto, ma rimane motivo di orgoglio essere comunque riusciti ad arrivare nelle prime 5 città in competizione. In molti ci avevano creduto, soprattutto quando la nostra città era arrivata in finale. La Vitrifrigo Arena ha in effetti tutte le caratteristiche per ospitare un evento di tale portata, se pensiamo ai tanti concerti ed eventi che, fino ad oggi, hanno raccolto ampi consensi e pubblico da tutto il centro Italia. Ma, nonostante questo, il Contest della canzone internazionale finirà all'ombra della Mole: non c'è ancora una comunicazione ufficiale della Rai, ma il supervisore dell'evento Martin Osterdahl ha commentato così «Come abbiamo visto durante le Olimpiadi invernali del 2006, il PalaOlimpico supera tutti i requisiti necessari per mettere in scena un evento globale di questa portata e siamo rimasti molto colpiti dall'entusiasmo e dall'impegno della Città di Torino che accoglierà migliaia di appassionati il prossimo maggio».

