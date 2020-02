Slitta la prova

per gli infermieri

Slitta la prova scritta per il concorso infermieri all'Asl di Chieti la cui prima selezione si è tenuta proprio a Pesaro, alla Vitrifrigo Arena un mese fa richiamando migliaia di candidati da tutta Italia. Alla base c'è l'esito di un ricorso. La Commissione esaminatrice del concorso per 30 infermieri della Asl Lanciano Vasto Chieti, d'intesa con la direzione strategica, ha infatti preso atto dell'udienza fissata per il prossimo 21 febbraio dal Tar Pescara che sarà chiamato ad esprimersi in merito ai ricorsi presentati da alcuni candidati. L'Azienda sanitaria - si legge in una nota - non «teme» i ricorsi presentati nella sostanza, ma allo stato dei fatti ritiene doveroso attendere la pronuncia del Tar prima di procedere come previsto. La prova scritta, che era già stata fissata per martedì prossimo, 11 febbraio, viene pertanto rimandata a data da definire, nel rispetto del regolamento del concorso e delle decisioni che i giudici amministrativi intenderanno assumere. Alla preselezione, svoltasi appunto l'8 gennaio scorso alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si erano presentati 4.438 candidati provenienti da tutta Italia; sono stati 1.016 gli ammessi alla prova scritta, praticamente il 25 per cento di chi ha sostenuto la prima scrematura.

