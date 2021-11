Sistema ancora in tilt Ora ai non prenotati sono riservate 350 dosi

LA CAMPAGNA

PESARO Al punto vaccinale ospedaliero di Muraglia salta il sistema delle 100 somministrazioni all'ora fra prime e terze dosi. Qualcosa si dev'essere inceppato negli ultimi giorni, proprio nel meccanismo di calcolo messo a punto dalla direzione sanitaria fra prenotati in lista e non prenotati, che si presentano dal lunedì al sabato all'hub. Non ci sono infatti dosi di vaccini sufficienti a garantire le somministrazioni ai non prenotati e anche nella seduta di ieri, dopo le 12, un numero considerevole di pesaresi non in lista è stato rimandato ad altre sedi.

Il motivo della crisi

Negli hub vaccinali a gestione Asur e Marche Nord è così il caos e i flussi dei non prenotati stanno mettendo a dura prova il sistema. Al punto vaccinale ex Ristò e per le altre sedi vaccinali sul territorio, il servizio Cup dell'Area vasta 1, sta integrando altre sedute e altrettanti posti disponibili dal primo al 31 dicembre. Il caos al centro vaccinale di Marche Nord puntualmente si manifesta fra le 11 e le 12 di ogni seduta. La direzione amministrativa del presidio ospedaliero parla di un range intorno ai 200 non prenotati che nella fascia oraria di riferimento possono ricevere la dose ma oltre quei numeri non è numericamente possibile andare e per risolvere il problema alla radice dal 13 dicembre si accederà all'hub solo su prenotazione.

Attualmente questo centro vaccinale funziona con cinque postazioni e altrettanti medici in forza al presidio Marche Nord, ed ancora cinque infermieri e cinque amministrativi. Va ricordato poi, che dopo le 13 di ogni giornata vaccinale un certo numero di dosi dev'essere obbligatoriamente accantonato e riservato solo a forze dell'ordine e studenti universitari.

Il vincolo della prenotazione

Per la direttrice amministrativa del presidio dell'azienda ospedaliera Marche Nord Paola D'Eugenio, vanno comunque evitate tutte quelle situazioni, dove anche chi risulta prenotato fra Natale e fine anno, come nel caso di una prenotazione prevista al 30 dicembre, si presenta invece in open day, nella fascia oraria dei non prenotati, chiedendo per vari motivi di anticipare la somministrazione.

Stefano De Angelis, coordinatore del servizio unico di prenotazione Cup dell'Area vasta 1 monitora trend per fasce di età e calendario vaccinale, a fronte di flussi che negli ultimi giorni sono ben superiori alla media. «Per i punti vaccinali di Area Vasta da domani al 31 dicembre - afferma- sono previsti dal servizio Cup oltre 19mila posti totali solo per le terze dosi, comprese quelle per gli over 40, e di questi oltre 10mila sono già prenotati mentre abbiamo ancora circa 9mila posti liberi per nei tre Distretti sanitari di Pesaro Fano e Urbino. Sono stati anche inseriti 2mila 300 posti per le seconde dosi in fase di prenotazione di cui mille già occupati, e infine restano 600 posti per chi deve ancora ricevere la prima dose di cui 440 ancora liberi».

Hub aperto tutti i giorni

«Monitorando i flussi all'ex Ristò - continua Stefano De Angelis - per esempio si riescono a garantire fino a 150 non prenotati giornalieri ma i numeri delle ultime sedute mostrano dati che superano i 200 senza prenotazione e per questo la gestione diventa più difficile. Stiamo riaggiornando così il calendario per l'hub di via Gagarin. Il punto riapre oggi con 240 prenotati per le terze dosi, altri 276 già in lista al primo dicembre e ben 390 prenotati al 2 dicembre con sedute in calendario giornaliere fino al 5 dicembre».

Mediamente si presenta agli hub vaccinali oltre un 30 per cento in più degli utenti previsti. «A fronte di 390 prenotati domenica all'ex Ristò entra nel merito De Angelis il punto ha chiuso con 565 somministrazioni. Più in generale, rispetto a sedute intorno ai 370-380 prenotati si chiude con oltre 100 persone in più a seduta».

Spazi aggiuntivi anche al Codma

«Va da sé - rileva il coordinatore del Cup - che le dosi inviate dalla farmacia clinica di Asur sono conteggiate prevalentemente per rispondere ai prenotati. Oggi decideremo di aumentare di nuovo i posti disponibili e le sedute fino al 9 dicembre e oltre. Dovremo prevedere proprio per la settimana del 9 dicembre 1.400 posti aggiuntivi totali al momento per le sedute più affollate al Ristò di Pesaro e al Codma di Fano».

Letizia Francesconi

