«Sindaco sei sempre in tv e mai a Santa Veneranda»

LA PROTESTA

PESARO «Circonvallazione, circonvallazione». Lo ripetono quasi alla sfinimento i residenti di Santa Veneranda. All'inizio del corteo, così come al termine del percorso, sul sagrato della chiesa. I manifestanti ieri erano una cinquantina. «Considerando la pioggia fino a pochi istanti prima del corteo, e che siamo proprio sotto Natale, la partecipazione è positiva. Siamo scesi dal marciapiede», dice Alberto Nobili del comitato Santa Veneranda. Si procede lentamente dall'arco verso nord. E' proprio nelle fase iniziale, il momento più delicato per la circolazione.

La situazione

Non ci sono più i pullman diretti a Candele a Candelara, ma le auto che procedono in via Bonini nella direzione opposta al corteo non mancano. E per un po' non riescono a passare. Una donna al volante abbassa il finestrino e si lamenta per il blocco. «Signora, se ci avessero fatto la bretella, non avrebbe di questi problemi», le risponde un abitante seduto davanti al circolo locale. La marcia continua. Carlo Serafini al megafono è instancabile: «Vogliamo un futuro per i nostri figli, noi paghiamo le tasse e il Comune deve trovare i soldi per realizzare questa bretella. Siamo stanchi di aspettare, sono 50 anni che attendiamo invano quest'opera. Le altre frazioni sono state accontentate, ora tocca a noi. Ci chiediamo che cosa abbiamo fatto di male per non avere attenzione da parte dell'amministrazione alle nostre richieste». Il megafono passa di mano, arriva alla signora Venerina, che si rivolge al primo cittadino: «Sindaco Ricci, è ora che pensi anche a noi, non solo a bocciodromo, ruota, frecce tricolore, ad andare in televisione, mai a Santa Veneranda. Nel frattempo, noi siamo diventai adulti. Vogliamo incontrarti, dirai le tue ragioni, noi le nostre. Ma per una volta ci devi ascoltare».

Le accuse

«Bugie, bugie», «Pinocchio, Pinocchio», è un altro dei cori che si sentono con più frequenza durante l'ora di corteo. Si sente anche Bella ciao. Arrivati all'intersezione tra via Bonini e via Mantegna, i manifestanti, che hanno ringraziato le forze dell'ordine, svoltano e tornano in direzione sud. Ma proprio sotto l'arco due auto, una delle quali proveniente da via Del Rio, si scontrano.

L'incidente

«Questa è la dimostrazione di quello che sosteniamo, in questo centro abitato c'è troppo traffico, gli incidenti sono frequenti, con la bretella riusciremmo a liberare questo quartiere da smog e pericoli. Presenti, tra gli altri, i rappresentanti del comitato Ugo Schiaratura, Massimo Pagnoni, Sergio Giacomini, insieme a Nobili, l'ex assessore Marco Savelli, Michele La Corte del Siulp, solo negli anni 70 per l'ex Montedison e negli anni 90 per il primo tratto dell'Interquartieri, si sono visti i residenti scendere in strada con questa continuità. E' un segnale importante, dice. Ci sono anche due consiglieri comunali. Nicola Baiocchi (Prima c'è Pesaro-Fdi), sono venuto ad ascoltare le ragioni degli abitanti e ad appoggiarli in questa richiesta, e Lisetta Sperindei del Movimento Cinque Stelle: «Sosteniamo le richieste di questi cittadini, questa strada è troppo trafficata, faremo la nostra parte chiedendo al sindaco di accelerare il più possibile sulla bretella».

L'appuntamento

E' finito il corteo, non la battaglia: «Nei primi giorni di gennaio organizzeremo altre iniziative e interesseremo della questione anche Le Iene», promette il comitato.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA