«Siligata, la rotonda è un'opera necessaria»

PESARO «Rotatoria sulla Siligata, sicurezza per residenti e automobilisti». Lo afferma Anna Maria Mattioli, consigliera comunale del Pd, dopo l'illustrazione in commissione Lavori Pubblici della convenzione fra Comune di Pesaro e Anas per la realizzazione del rondò di Siligata, all'incrocio per Fiorenzuola. «Sarà finalmente realizzata un'importante opera sulla Statale 16 nello svincolo con Fiorenzuola di Focara, che darà una risposta alle tante sollecitazioni dei residenti del Quartiere 6 San Bartolo, Siligata, Boncio, e darà più sicurezza ai tanti pesaresi che vi transitano giornalmente - dice Mattioli - Si tratta di una convenzione che impegna il Comune a portare avanti gli espropri dei terreni dei privati per un investimento di soli 20 mila euro, mentre Anas regionale dovrà elaborare il progetto esecutivo, indire il bando di gara e assegnare i lavori per completare l'opera dell'importo di 900 mila euro tutti a suo carico. Siamo molto soddisfatti, per quello che ci ha riferito l'assessore Belloni, perchè dopo lunghe trattative con governi diversi ogni anno, possiamo dire che ora si sbloccherà il tutto a favore di una viabilità che salvaguarda la sicurezza. Oltre alla rotatoria, ci saranno anche gli attraversamenti pedonali, ma anche due aree di sosta per gli autobus, un marciapiede e una bretella che porterà alla rotatoria dalla vecchia strada delle Siligate. Il marciapiede consentirà ai residenti di raggiungere in sicurezza l'attraversamento pedonale. La bretella, invece, consentirà ai residenti di entrare in auto sulla Statale. Ci vorranno circa sei mesi per gli espropri, progettazione preliminare e variante urbanistica, poi il bando per assegnare i lavori».

