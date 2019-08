Sicurezza in casa il mercato offre continui sviluppi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I DETERRENTIPESARO Furti in aziende e ditte: nonostante la statistica dica che i reati sono in calo, il periodo delle vacanze è quello più ad alto rischio. Secondo una indagine condotta da Cna Installazione e Impianti, i furti potrebbero essere destinati a calare ulteriormente, nonostante il rallentamento delle spese per la videosorveglianza dovuto alla normativa europea sulla privacy. «Se tante famiglie si sono già cautelate dice il responsabile di Cna Impianti di pesaro e Urbino, Fausto Baldarelli - la platea dei possibili clienti...