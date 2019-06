«Siate pronti: il Ricci bis sarà da combattimento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FORMAZIONEPESARO E' la presentazione della nuova giunta, ma in Sala rossa ci sono ben più che i nove assessori e il sindaco (in alto nella foto Toni). Spuntano i consiglieri comunali che scattano per effetto delle nomine nell'esecutivo, i rappresentanti delle varie liste di maggioranza. E' il giorno degli abbracci, e dei sorrisi. I due terzi della squadra non cambia, nemmeno nelle deleghe, se non per l'aggiunta dell'accoglienza a Mila Della Dora.Il pacchettoConfermati anche Daniele Vimini, Enzo Belloni, Giuliana Ceccarelli, Antonello Delle...