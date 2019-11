«Siamo vicini alla storica famiglia di mobilieri»

PESARO «Vanno riconosciuti alla famiglia Berloni, in particolare al figlio Roberto, la capacità e lo sforzo fatto in questi anni come persone e come imprenditori. Confindustria è al loro fianco». E' questo il pensiero che Mauro Papalini, presidente dell'Associazione Industriali, esprime ai Berloni nei giorni più difficili. La sua è un'analisi della situazione locale in cui si ritrovano diverse delle nostre aziende di medie, piccole e anche di più grandi dimensioni, ma è anche un'iniezione di fiducia volta a cercare nuovi investitori che possano riprendersi a cuore la sorte del nome, salvando il marchio. La strada: «Si dovrebbe certamente puntare sul marchio, che è sinonimo di tradizione nel settore delle cucine pesaresi ma anche sinonimo di storia, innovazione e professionalità osserva Papalini ,la liquidazione o comunque la procedura di un concordato in liquidazione, presuppone l'intenzione di non lasciare morire questa azienda. Se la posizione dei soci di maggioranza dovesse restare tale e irremovibile, l'auspicio e la riflessione da aprire dev'essere certamente rivolta ad allargare lo sguardo verso altri investitori e imprenditori, che oltre ad acquisire il marchio possano studiare ed elaborare un nuovo piano industriale. Non basta acquisire un marchio per far ripartire l'azienda e darle ossigeno, ma è fondamentale un piano di nuova capitalizzazione e progettazione, a partire dai prodotti e dai mercati di riferimento. Esempi concreti? Certo ce ne sono . Un imprenditore già nel settore delle cucine o dell'arredo per esempio, o che produce e commercializza un prodotto simile».

