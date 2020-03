Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino». Accompagnate da questa bellissima frase di Seneca sono arrivate a Pergola, dalla Cina, ben 1600 mascherine chirurgiche. Le ha fatte pervenire alla Mep spa un fornitore cinese e l'azienda ha deciso di donarle all'amministrazione comunale: «Un bellissimo gesto da parte del nostro fornitore in questo momento di emergenza, come il messaggio in ogni scatolone. Abbiamo deciso di consegnare le mascherine al Comune affinché le distribuisca in ospedale, alle case di riposo, forze dell'ordine, volontari».

Una donazione accolta con grande piacere dall'amministrazione, come evidenzia l'assessore ai servizi sociali Graziano Ilari, che tiene a ricordare anche i servizi messi in campo : «Da parte dell'amministrazione e di tutta la città vogliamo ringraziare l'azienda Mep per la preziosa donazione di mascherine di cui c'è enorme bisogno. Un gesto che conferma lo spirito di solidarietà e collaborazione che c'è in tutta la comunità. Come Comune abbiamo incrementato il servizio telefonico e di supporto ad anziani e persone sole con difficoltà di spostamento, attivando anche la consegna a domicilio della spesa, con volontari Auser, Anteas, Cri e della protezione civile Cma e Cca. Gli stessi, quest'ultimi, che svolgono servizi anche per chi è in quarantena. Per usufruirne è necessario telefonare la mattina allo 0721.7373273, mentre per informazioni, anche in altro orario, c'è il numero 320.4394015. Già un centinaio i contatti. Ottima la collaborazione con medici, farmacie, forze dell'ordine, così come con le due case di riposo, casa Godio, e tanti si stanno avvicinando al volontariato».

