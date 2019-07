Si votano i fondi per Palio e Candele

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO Dopo la bagarre politica di una settimana fa, con lo scontro tra il sindaco Matteo Ricci e i due consiglieri Pd Michele Gambini e Rito Briglia sulla variante della Celletta, torna oggi il consiglio comunale, per l'ultima seduta prima della pausa estiva. E sarà l'occasione per capire se lo strappo politico è stato ricucito (il sindaco ha chiesto una verifica in maggioranza che ancora non c'è stata), o se ci si aggiorna a dopo le ferie. Delibera centrale è l'assestamento di bilancio con diverse variazioni nei capitoli di spesa ed...