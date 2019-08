Si schianta con la moto 23enne perde la gamba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DRAMMAMONTECALVO Perde il controllo della sua moto da cross, i medici sono stati costretti ad amputargli la gamba. Un incidente gravissimo sulla Fogliense, proprio a Montecalvo in Foglia. Erano da poco passate le 21 di mercoledì 14, vigilia di Ferragosto, quando un 23enne del posto, stava percorrendo la strada in sella alla sua moto. Si tratta di un mezzo particolare, una sorta di enduro da cross che andrebbe utilizzato solo nei circuiti adatti per i fuori strada. Tanto che sono moto sprovviste di targhe e si vedono spesso trainate con dei...