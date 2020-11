Si rafforzano le Usca «Tra le 50 e le 60 richieste al giorno»

L'EMERGENZA

PESARO Mai come in questa fase preoccupante della seconda ondata, potenziare le Unità speciali di continuità assistenziale, ovvero le Usca, significa avere più medici sul territorio per fare argine e dare più risposte ai malati Covid a domicilio o nelle residenze protette, frenando l'ospedalizzazione. E il rafforzamento delle Usca, che passano da 4 a 7, non può che essere accolto positivamente. Sta per diventare operativa l'implementazione del personale medico e infermieristico delle Unità speciali assistenziali.

La determina

Il direttore dell'Area Vasta 1, Romeo Magnoni con la determina del 26 ottobre scorso, ha concluso finalmente l'iter per costituire sette unità Usca da destinare al territorio provinciale contro le quattro presenti finora. Due unità per ognuno dei tre distretti sanitari di Pesaro, Fano e Urbino, ognuna formata da un medico e un infermiere, più un'unità speciale, la settima, composta da soli medici (due) che nelle intenzioni sarà dedicata alle strutture residenziali presenti sul territorio dell'Area Vasta 1. Le Usca gestiscono a domicilio (consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti sospetti o accertati Covid-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero. Una struttura che nasce a supporto dei medici di famiglia, dei medici di guardia medica e dei medici pediatri. Guardando ai tempi, entro il 15 novembre è previsto l'arrivo del personale medico integrativo sul territorio provinciale. Un rafforzamento auspicato. E alle stesse Usca già al lavoro dalla scorsa primavera non dispiacerebbe che l'unità integrativa fornisse anche un ulteriore supporto per i pazienti a domicilio, in prospettiva di un aumento dei casi.

L'opportunità

Lo dice chiaramente Gregorio Bucci, medico coordinatore dell'unità Usca Pesaro con il dottor Marco Delbianco: serve una copertura più celere e completa dei casi a domicilio e un potenziamento rivolto a quelle strutture protette, alcune scoperte per la mancanza di personale interno. La panoramica: «Sulla base delle disposizioni di Area Vasta 1 entra nel merito il dottor Bucci avremo a disposizione altre due unità speciali composte da un medico e un infermiere per Distretto e una settima Usca per tutta l'Area Vasta. L'obiettivo a cui noi medici coordinatori stiamo lavorando in concerto con i Distretti sanitari è arrivare a una gestione interna delle situazioni che si presentano al Distretto, fra domicilio, strutture residenziali e il supporto ai punti drive test. Si vuole fare in modo, riorganizzando al meglio anche la settima Usca, di avere a Pesaro e Fano, dove la complessità dei casi in rapporto alla popolazione è maggiore, quattro medici speciali al giorno per l'assistenza e più gli infermieri mentre per il Distretto di Urbino due medici e due infermieri al giorno».

Le criticità

«In carico alla nostra Usca, che copre Pesaro, Vallefoglia e Gabicce prosegue il dottor Bucci arrivano in media dalle 50-60 richieste al giorno fra visite a domicilio e richieste di tampone. E una media di 12-13 visite al giorno per ognuna delle due squadre attive. L'età media dei pazienti positivi a casa va dai 50 ai 70-75 anni. Del totale delle richieste in arrivo, circa i due terzi dei pazienti non hanno particolare sintomatologia e riusciamo per questo a indirizzarli al punto drive per il tampone. Per tutti gli altri che presentano sintomi più seri e altre patologie, viene garantita la visita a domicilio con uno o due medici se necessario, insieme ad un infermiere e la richiesta di tampone viene soddisfatta nelle 48 ore». Il rafforzamento delle Usca è stato salutato positivamente dal consigliere regionale dem Andrea Biancani e dalla consigliera regionale pentastellata Marta Ruggeri. In particolare per Ruggeri «si tratta di una felice intuizione del Governo che ha trovato finalmente riscontro anche nella nostra Regione, convinta che queste nuove strutture diventeranno indispensabili anche dopo l'emergenza che stiamo attraversando». E' il governo infatti che ha stabilito di assegnare un'Usca per ogni 50mila abitanti, quindi 7 per il Pesarese.

Strutture protette

Parlando di strutture e residenzialità protetta, proprio ieri i sanitari del Distretto di Pesaro insieme al dottor Sciuto, coordinatore Usca nelle Rsa, hanno sottoposto a tampone degenti e personale della struttura residenziale per disabili gravissimi Casa Leonardo sotto la gestione Aias (Associazione italiana assistenza spastici). I sei ospiti interni alla struttura dopo il ricovero dei due positivi e sintomatici, non avrebbero al momento manifestato sintomi particolari e con loro anche il personale socio sanitario è stato sottoposto a tampone. Per precauzione sono state attivate le misure di isolamento dei degenti disabili gravi.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA