SI PARTIRÀ IL 12 GIUGNO PREVISTI OGNI SETTIMA 3 APPUNTAMENTI GUIDATI

IL PATRIMONIO

PESARO Nella Giornata Internazionale dei Musei è stato firmato l'accordo storico per permettere che Palazzo Ducale venga restituito alla comunità, a partire dal 12 giugno, come prezioso valore del patrimonio culturale pesarese. Grande emozione ieri mattina nello splendido Salone Metaurense per una firma che segna un passo importante per la nostra città: a sottoscriverlo la Prefettura di Pesaro e Urbino, l'Agenzia del Demanio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche-Ancona e il Comune di Pesaro.

Il protocollo

L'accordo segue il protocollo d'intesa sottoscritto il 7 agosto 2020 fra il Ministero dell'Interno, Agenzia Nazionale del Demanio e il Comune di Pesaro volto a garantire la riqualificazione di una parte dei locali dell'edificio per rafforzarne lo stato di conservazione. Sarà dunque finalmente possibile mettere a punto un piano di promozione di Palazzo Ducale affidato al Comune di Pesaro, nella piena consapevolezza che esso rappresenti un monumento simbolo per una città che fonda la sua identità proprio sulla cultura.

Chiusa la fase estemporanea

«Fin dal 2011 con l'allora prefetto Visconti, passando per le iniziative con il Fai, fino alle aperture del 2019 in occasione del Rof, c'è stata qualche possibilità di fruire della bellezza del Palazzo, - ha ricordato il prefetto Lapolla - ma ora si passa dalla estemporaneità alla sistematicità. Ci siamo affidati alle competenze del Comune che ha accolto la proposta con grande entusiasmo e ha il know how necessario. Sono contentissimo, in coincidenza con la notizia di ieri che mi vedrà trasferito a Roma, di chiudere questa esperienza pesarese con un accordo da tanto tempo atteso da questa città, rendendo questo Palazzo aperto al pubblico, uno tra i miei obiettivi fin dal mio insediamento». «Il Palazzo Ducale entra ufficialmente nel circuito museale della città. Ciò significa che da oggi Pesaro, ancora più rispetto al passato, può far della bellezza una leva di sviluppo», commentano il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini. «Nella Giornata Internazionale dei Musei, firmiamo un accordo importante per la rete culturale del territorio, un documento che rilancia anche la candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024, allo stesso tempo guardiamo anche alle sfide future, che insieme ad Urbino, ci vedrà protagonisti nel 2033». «Pesaro ha vissuto un momento culturale intenso. - ha proseguito il sindaco - Dopo il riconoscimento Unesco a Città della Musica, abbiamo fortemente puntato sulla cultura, come momento di crescita economica e turistica. Vogliamo farlo di nuovo, dopo un anno di pandemia vogliamo ripartire ancora una volta dalla bellezza e dalla cultura. Ringraziamo il Prefetto, per avere capito l'importanza che Palazzo Ducale ha per la città, e i ringraziamenti vanno anche a Sovrintendenza e Demanio».

La gratitudine

«Insieme alla riqualificazione di Palazzo Mazzolari Mosca, il dialogo tra questi importanti luoghi storici della nostra città ci permetterà di aprire nuove strategie di incontro anche con Urbino, - ha sottolineato Vimini - in un prezioso ampliamento della rete museale anche in termini di valutazione turistica. Con la possibilità di un utilizzo più continuativo ed agevole anche della Sala Laurana, sia per esposizioni che per incontri».

Le visite

Sotto la gestione di Sistema Museo, con un biglietto unico, dal 12 giugno partirà un nuovo calendario di visite guidate gratuite suddivise in due modalità di percorso: il percorso breve (45 minuti) nei pomeriggi del martedì e giovedì, prevede due turni da 25 persone ciascuno che potranno visitare il piano terra (Sala Laurana, Cortile d'onore, Cortile della Caccia, Giardino segreto e Salone Metaurense); il sabato mattina, in una unica tranche, al percorso breve si aggiungeranno le sale dell'appartamento dei duchi e i saloni di rappresentanza, per una visita della durata di un'ora e trenta minuti. L'accordo prevede anche la possibilità di mettere a disposizione alcune sale e ambienti del Palazzo, come ad esempio la Sala Laurana, il Salone Metaurense e la Loggia del Genga, anche per particolari eventi culturali, per un totale di una decina di giornate all'anno. L'iniziativa, come confermato dal Prefetto, sarà compatibile con lo svolgimento delle mansioni degli uffici.

Elisabetta Marsigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

