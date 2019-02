Si curano le neoplasie in stato avanzato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'UTILIZZOPESARO L'utilizzo delle tecniche di chirurgia mini-invasiva e laparoscopia hanno portato Marche Nord ed i suoi professionisti a sviluppare un altro aspetto: la chirurgia oncologia avanzata. ¬ęCi occupiamo della cura delle neoplasie anche in stato avanzato - spiega Claudio Cicoli capo del dipartimento di ginecologia di Marche Nord - grazie ad un approccio multidisciplinare e al lavoro di equipe di esperti e specialisti molto preparate e motivate. In particolare per i tumori ovarici, carcinosi peritoneali stiamo realizzando trattamenti...