Si attendono le telecamere e una maggiore illuminazione

PESARO Per l'Amministrazione comunale l'area di pump track e skate è uno spazio work in progress nel cuore della città. Alle spalle della pista di pump track la struttura del nuovo bocciodromo è ormai quasi terminata, poi lo spazio dedicato al teatro amatoriale, alla musica, l'area attrezzata per i camper e, nel futuro, il ponte ciclopedonale che unirà la zona alla Tombaccia, poi il collegamento con la stazione e il parco Miralfiore. Nelle intenzioni dovrà diventare un'area del tutto riqualificata, completata da un nuovo parcheggio, illuminazione e videosorveglianza. Il costo per la realizzazione degli impianti sportivi dedicati agli sport acrobatici è stato è 200.000 euro (Mutuo Credito Sportivo), più 40mila di contributi regionali, essenziali per la realizzazione dell'illuminazione e della recinzione. L'idea è quella di realizzare un complesso a disposizione della città, coniugando le esigenze di varie fasce d'età: meno giovani, con il bocciodromo, più giovani, con le piste del pump track e skate. Un'area di sport moderni, a due passi dalla stazione. Nelle prossime settimane uscirà un bando per la gestione delle due piste, realizzate grazie alla collaborazione dell'associazione sportiva Sorci Verdi e di Filippo Contardi. Per l'Amministrazione comunale era importante avere in città un luogo di aggregazione sportivo. Al momento lo spazio è aperto tutti i giorni, il pomeriggio dalle 16 alle 20, mentre il sabato e domenica, nel fine settimana dalle 8 alle 20. Inoltre nel 2021, sono già in programma eventi con campioni internazionali. Si ricorda che le imprese coinvolte nella realizzazione sono state, per la pista pump track, la Pipponzi e la F-Tech productions di Berger Alexander, per la pista skate la Società Adriatica di Vitali & Petrucci, mentre le sistemazioni esterne sono state curate dalla stessa Pipponzi, insieme ad Aplomb e Bm Recincioni.

