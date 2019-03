Sì al progetto: appartamenti al vecchio Lido e albergo al Cif

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'URBANISTICAPESAEO Passa l'operazione appartamenti al Lido, albergo al Cif. Approvata ieri in consiglio comunale all'unanimità la delibera, presentata dall'assessore all'Urbanistica Rito Briglia, per modificare gli indirizzi per il potenziamento del settore turistico-ricettivo alberghiero. Il piano prevede di trasformare l'ex Hotel Lido di viale Trieste in appartamenti. E recuperare le camere perse all'ex Cif, con destinazione alberghiera. Proprio l'edificio fatiscente nella porta sud della città è stato coperto con impalcatura e teli...