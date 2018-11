Sfondano a mazzate il tetto e aprono quattro casseforti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAIDPESARO Capaci di ingegnarsi aprendo e un buco nel tetto nottetempo e calarsi con una scala pur di rubare e andarsene con il bottino. E' l'ultimo episodio legato a una recrudescenza di furti che desta preoccupazione e allarme sociale. Più bande organizzate che agiscono sul territorio con obiettivi diversi (case, ville e aziende), ma pronte a tutto. Ladri che spesso vanno a colpo sicuro, come nel caso del furto di oltre 40mila euro (ma forse anche di più) in contanti, contenuti in una valigetta, avvenuto giovedì sera nel quartiere...