Servizio notturno, è fatta fumata bianca per i vigili

PESARO Una fumata molto bianca tra i vigili urbani di Pesaro e Pian del Bruscolo sulle modalità del servizio notturno al termine dell'affollata assemblea di ieri pomeriggio che si è tenuta con il personale della polizia locale alla centrale di via Del Monaco. Due ore fitte di proposte, controproposte e dibattito per arrivare all'accordo di massima che ora dovrà essere ratificato dall'ente pubblico.

Adesso le rappresentanze sindacali - schierate con Cgil Funzione pubblica, Cisl Funzione pubblica, Uil Funzione pubblica, il sindacato autonomo con Sulpm e le rsu - andranno all'incontro con l'Unione Pian del Bruscolo, forse già domani, per chiudere la partita con la delega da parte dei vigli urbani a far partire i turni notturni dall'1.30 e fino alle 7,30, il venerdì e il sabato (inizio a metà febbraio), con una pattuglia formata da tre agenti, e il piantone in centrale a fare da filtro per chiamate e telefonare. «Abbiamo chiesto al comandante della polizia locale Gianni Galdenzi di condividere le modalità operative che vogliono i vigili - dice a questo proposito Vania Sciumbata della Fp Cgil - e cioè una pattuglia di tre persone con un piantone al comando che risponda alle chiamate, in continuità con il turno serale, già organizzato così. Questo, a fronte della parte economica, sulla quale siamo d'accordo».

Passerà l'intesa all'incontro con la parte politica? «Noi crediamo, visto che si tratta di una sperimentazione, che c'è l'adesione volontaria, e avendo avuto un'indicazione importante da parte dei lavoratori su come verrebbe garantito al meglio il servizio per la sicurezza degli operatori, che sarebbe paradossale non accettare questa richiesta. Credo - conclude Sciumbata - che ci sarà sensibilità da parte dell'Amministrazione di Pian del Bruscolo a recepire le istanze, con l'impegno di rivederci dopo sei mesi per fare il punto della situazione». Un impegno con il personale della polizia locale che «abbiamo rispettato - afferma a sua volta Francesco Todaro, referente per Cisl Fp Marche - Ritornare in assemblea si è reso ancora di più necessario dal momento che nell'ultimo confronto tenutosi all'Unione Pian del Bruscolo, era emersa una nuova modalità di svolgimento del servizio (due pattuglie da due agenti, senza piantone, ndr). Altro aspetto importante, che crea qualche timore - continua Todaro - riguarda le competenze che dovranno svolgere durante questo servizio notturno. E' stato ribadito sia con il verbale che è stato siglato in Prefettura, sia nel progetto del comandante Galdenzi, ma soprattutto nell'accordo con Pian del Bruscolo, che si cercherà di delineare in maniera compiuta quelli che sono gli interventi di competenze dei vigili».

Nello specifico: «I servizi principali nel turno notturno - puntualizza Todaro - dovranno essere quelli legati all'infortunistica e agli incidenti I vigili potranno intervenire a sostegno delle altre forze di polizia, fermo restando le competenze proprie del corpo. Nei prossimi step ci confronteremo con l'amministrazione per far sì che il progetto corrisponda alle esigenze del personale della polizia municipale, affinchè si creino quelle condizioni di sicurezza e serenità nello svolgimento del lavoro, che è impegnativo, e nell'interesse dei cittadini». Restano nella scia di quanto giù rimarcato Maria Grazia Tiritiello, della Uil Fpl, evidenzia che «dopo l'accordo firmato per affermare il principio della volontarietà degli agenti, per le risorse inserite nel progetto notturno, e per la delimitazione del ruolo della polizia municipale come supporto alle forze dell'ordine, siamo tornati in assemblea per capire in che modo il personale intendesse organizzare il servizio».

«E gli operatori - prosegue la sindacalista - hanno espresso con una larga maggioranza, il sì alla pattuglia con tre agenti e il piantone. Ora ci vedremo per chiudere l'accordo - guarda avanti Tiritiello - ma ci preme anche la necessità di un aumento di organico. E attingendolo, inoltre, da una graduatoria già aperta».

