«Senza parcheggi in via Passeri un progetto bluff»

L'ACCUSAPESARO «Per via Passeri una soluzione concreta e non solo le proposte del sindaco non supportate da nessuno studio. Per risolvere il problema dei parcheggi va organizzato un tavolo di lavoro con residenti e commercianti». La consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Francesca Frenquellucci interviene sul tema della pedonalizzazione di via Passeri, lanciato qualche giorno fa dal sindaco Matteo Ricci durante la presentazione del museo rossiniano in piazza del Popolo. «Continua la fase propositiva del sindaco afferma la...