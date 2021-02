Senza guadagni e senza ristori «Qui si vendono solo i pigiami»

LA PANDEMIA

PESARO Sempre più fragile il settore dell'abbigliamento. Vittima del Covid che, prima, lo ha colpito facendogli chiudere le porte mentre oggi continua a danneggiarlo a serrande aperte. È l'effetto del Coronavirus sui consumi. Un calo della domanda di vestiti ed accessori legato sì al potere d'acquisto e al timore per il futuro, ma anche diretta conseguenza dello smart working, dell'azzeramento della convivialità, della cancellazione di eventi, del divieto di circolare, quando non ci si aggiunge pure la natura stessa della licenza. Insomma va solo il pigiama.

I più penalizzati

È il caso di Hera Fashion Store di Pergola. Ha sede nel centro commerciale Gulliver e, quindi, fino al 5 marzo non può lavorare di sabato. «Purtroppo spiega la titolare Rosanna Puglisi non importa che il centro si trovi in un piccola città e che io possa isolare il mio negozio dalla galleria, per la Prefettura conta la natura della licenza». A grandi mali, grandi rimedi. Affitta un altro locale nonostante i costi. «Ciò perché gli incassi del sabato osserva - sono pari a quelli che facciamo dal lunedì al venerdì e chi fa le spese di sabato è perché non può farlo in settimana. Essere chiusi significa che si rivolgono altrove e perdere il legame che abbiamo con la nostra clientela». A Cagli, nel novembre scorso, Daniela Barzotti ha festeggiato le sue nozze d'argento con il suo negozio Kahdija.

Il legame

«Il calo non posso negarlo osserva - le vendite vanno a rilento. Non ci sono più acquisti del tipo coup de foudre, si compra solo cose utili. Ma non voglio lamentarmi perché vivo in un paese dove ci conosciamo tutti e ho una clientela fidelizzata». È proprio quel legame brand-cliente che consente ai negozi Laltrastoria, di Samuele e Giulia Vincenzi siti a Fano, Pesaro, Rimini, Senigallia e Roma, di sfidare l'effetto Covid con i loro 18 dipendenti. Sugli scaffali solo capi Made in Italy plasmati sui gusti degli acquirenti a seconda dei luoghi. «La perdita del cambio di stagione a Pasqua commenta Samuele è stata davvero grave. La gente cercava l'estivo mentre invece avevamo nei magazzini la mezza stagione. Al saldo del 2020 ci sono delle perdite, dell'ordine del 30%, ma tutto sommato limitate per merito di un'azione forte che abbiamo voluto avere sui social». Strategie del tutto inutili nel caso di Rita Farrani, la titolare di Old Garage Vintage ad Urbino. «La città ducale commenta è stata doppiamente penalizzata. Come città universitaria con la chiusura della Carlo Bo e come polo culturale. Non ci sono studenti e, per il momento, non è nemmeno meta di turisti. Non è questione di rete ma abbiamo bisogno di visite e di presenze».

Il peso ella macata mobilità

Il calo di turisti e viaggiatori penalizza anche gli outlet che sono veri e propri poli attratori. «La pandemia afferma l'Ad di Unionmoda, Nicola Berloni - ha influenzato tutto il 2020, abbiamo registrato un calo del 30% del fatturato. Bene il periodo estivo, una breve parentesi di normalità, ma il lockdown di marzo-aprile aveva già compromesso l'anno e l'autunno, con le nuove restrizioni, ha interrotto la ripresa». Non è ottimista nemmeno per il 2021: «I saldi invernali sono stati condizionati dalle restrizioni post natalizie, per attività come la nostra situata a Sant'Ippolito, un comune di 1500 abitanti, la zona arancione non è molto diversa da un obbligo di chiusura». Soprattutto, per un'impresa che attira clienti da tutta l'Italia Centrale. «Ci auguriamo conclude - che lo shopping torni ad essere un momento di svago nel tempo libero e non solo un motivo di necessità da inserire in un'autocertificazione». Situazione simile per Ginevra, outlet di accessori firmati che ha sede in Acqualagna e a Montecchio di Vallefoglia. «Essere posizionati in piccoli paesi conferma la titolare Giorgia Pecorini - è stato penalizzante. Le aree interne dovrebbero avere delle deroghe. Per fortuna, abbiamo una presenza sul sito strutturata da ben 10 anni che nel 2020 ha avuto una crescita del 45 % rispetto al 2019».

Un mese terribile

Da San Lorenzo in Campo, la famiglia Campanelli dirige da 37 anni i suoi quattro negozi Jack & Jack. Anche loro sono preoccupati per un gennaio decisamente al ribasso. Tuttavia, guardano fiduciosi avanti. Da diversi mesi, addirittura, hanno rafforzato con un App il rapporto fiduciario tra clienti e l'insegna inviando messaggi quotidiani. Per ricordare che niente equivale alla prova del capo in negozio e che lo shopping rimane un eccellente modo per svagarsi.

Véronique Angeletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

