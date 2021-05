Scuole più sicure a caccia di fondi per nuovi edifici

IL PROGETTO

PESARO Scuole sicure non è solo uno slogan e quando si parla di sicurezza degli edifici e migliore vivibilità per bambini, alunni e insegnanti, l'Amministrazione comunale è pronta ad investire su nuovi edifici, facendo leva su nuovi bandi nazionali e del Ministero all'Istruzione. Fondi ministeriali sono stati richiesti per la demolizione e ricostruzione dei plessi della materna di via Togliatti a Villa San Martino e di via Rigoni nel quartiere Soria, oltre alla primaria Don Milani, sempre nel quartiere di Villa San Martino.

Polo unico

I primi due progetti per i plessi di Soria e Villa San Martino hanno come obiettivo la nascita di un polo unico tutto dedicato all'infanzia, che ospiti in una nuova struttura la fascia 0-6 anni per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. L'intento è far convivere in un'unica struttura con spazi più ampi e polifunzionali nido, materna e dove possibile anche un centro di servizi per le famiglie. Strategia e finanziamenti: più in generale il piano per una nuova edilizia scolastica comunale tiene conto degli anni di costruzione della maggior parte dei plessi, ormai vecchi di decenni, oltre alle caratteristiche dei vari edifici, proprio perché alcuni istituti hanno preso il posto di ex capannoni industriali, poi riconvertiti.La maggior parte delle scuole comunali, osserva l'architetto Margherita Finamore del servizio Nuove Opere risale ai primi degli anni '70 e altri edifici addirittura sono ancora più vetusti realizzati intorno alla metà o fine anni '50. Impossibile per questo in alcuni casi pensare di sistemare o adeguare quel polo, troppo alti e sproporzionati i costi, rispetto a risorse comunali o alla capacità di intercettare fonti di finanziamento, ed allora sempre più spesso anche i progettisti propendono per un intervento ex novo di ricostruzione. E' qui che si inseriscono i progetti dei plessi di Soria e Villa San Martino, che potranno beneficiare se approvati, di finanziamenti del Miur Ministero all'Istruzione dedicati a interventi strutturali su asili nido e scuole dell'infanzia.

Priorità: intercettare

Resta aperto poi anche un secondo canale per intercettare fondi ministeriali necessari alla valorizzazione e riqualificazione energetica, oltre a interventi statici e di adeguamento sismico per strutture vetuste che presentano diverse criticità. Il bando: «Uno fra gli ultimi bandi del Miur in scadenza a giorni entrano nel merito l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni e il dirigente del servizio Eros Giraldi è riservato alla riqualificazione o realizzazione di nuovi poli scolastici per i piccoli nella fascia 0-6 anni. Inserendo a bando i poli di via Rigoni a Soria e di via Togliatti a Villa San Martino, l'intento è ricostruire due plessi per l'infanzia moderni e sostenibili e con un'offerta formativa che preveda in un unico contenitore il nido e la scuola materna. Per questo il progetto è stato condiviso con l'assessore ai Servizi Educativi Giuliana Ceccarelli e il dirigente Chiani. Questi plessi sono stati scelti proprio perché hanno necessità di interventi importanti e con costi cospicui, oltre ad essere inseriti in quartieri fra i più popolosi ed avere un numero consistente di bambini iscritti». L'intervento: il progetto per la ricostruzione del polo dell'infanzia di Villa San Martino vale 3 milioni di euro mentre per via Rigoni l'importo del finanziamento richiesto è di 3 milioni e 700 mila euro.

Abbattere e ricostruire

«Il plesso Scarabokkio di Soria è piuttosto vetusto prosegue l'assessore Belloni e per questo il progetto vedrà sorgere un nuovo edificio tutto dedicato all'infanzia con 4 sezioni da 30 alunni ed un nido per ospitare 30 piccoli, oltre a un centro polifunzionale per le famiglie. Abbiamo scelto di aggiungere più risorse, dal momento che c'è la possibilità di aumentare gli spazi sfruttando l'area verde esterna, e tutto con la possibilità di realizzare anche da un punto di vista pedonale e viario, tre ingressi differenziati per le varie fasce di età. Per il plesso Il Giardino Segreto a Villa San Martino, l'intento è unire invece due plessi dell'infanzia in uno, la materna di via Togliatti e l'asilo nido Lilliput, attualmente ospitato in un altro edificio ma sempre nello stesso quartiere, liberando così anche una struttura, che benché sia da sistemare, in futuro potrà essere riconvertita e fruita dal quartiere stesso».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA