Scuole green La Brancati ormai vince tutto e di più

PESARO La nuova scuola media Antonio Brancati ormai non la ferma più nessuno. Come edificio green non solo rappresenta un fiore all'occhiello per l'Amministrazione comunale ma sta raccogliendo sempre più consensi e premi. Come il prestigioso e ambito Green Solution Awards 2021 per cui era in corsa. Sono stati infatti nominati nei giorni scorsi i vincitori internazionali del Green Solution Awards 2021, il concorso che premia i migliori interventi di architettura sostenibile, ecoquartieri ed infrastrutture smart. La cerimonia si è tenuta durante la Cop26 di Glasgow nell'ambito della giornata dedicata alla transizione ecologia delle città e del settore edilizio ed è stata organizzata dalla piattaforma Construction21. Ben 192 candidati internazionali tra i quali sono stati selezionati solo 8 progetti rispettivamente per otto differenti categorie. Per la categoria Energia e climi temperati è risultata vincitrice l'Italia con Pesaro e la scuola Brancati considerata «un esempio eccellente di bioedilizia costruita su un sito abbandonato appositamente prescelto per azzerare il consumo di suolo. Grazie a un bando di progettazione è stata poi costruita una scuola che garantisse standard nZeb e Leed. Tutti i rifiuti dovuti al cantiere sono stati riciclati raggiungendo una soglia di recupero del 98%. L'edificio è dotato di un tetto verde, di un sistema di controllo solare automatizzato, di vasche per il recupero dell'acqua piovana, di un involucro ad alte prestazioni rivestito da una parete ventilata in gres porcellanato che abbatte i consumi ed elimina il problema della manutenzione. I pannelli fotovoltaici forniscono energia pulita, mentre pompa di calore ed impianti ad alta efficienza mantengono sotto controllo i consumi». Si tratta insoma del più alto riconoscimento per gli edifici ecologici. Il progetto degli architetti Margherita Finamore (project manager), Davide D'Ursi ed Eros Giraldi del Comune è stato affidato all'impresa appaltatrice Conscoop e realizzato dalle imprese consorziate Formula Servizi Società Cooperativa, Idrotermica Coop, Siem Impianti Soc. Coop. A.R.L..

