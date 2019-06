Scuole comunali, meno iscrizioni ma crescono agevolazioni e sconti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ISTRUZIONEPESARO Nascono meno bambini, la presenza degli stranieri sul territorio diminuisce e il servizio scolastico per l'infanzia rischia di ritrovarsi all'improvviso sovrastimato. Allora l'Amministrazione pensa a un pacchetto di azioni mirate per incentivare la frequenza ai servizi all'infanzia e prevedere tariffe più agevolate per i bambini che frequentano la scuola primaria. Tutto ciò considerando le condizioni economiche e lavorative delle famiglie con redditi medio bassi e la diminuzione degli iscritti ai servizi comunali, che...