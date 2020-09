Scuolabus Confermata l'attivazione di 13 linee

PESARO Trasporti con lo scuolabus, nuovo confronto ieri fra Servizi Educativi comunali, assessorato alla Mobilità e l'azienda leccese Tundo, che ha in appalto il servizio. «Entro metà settimana commenta Eliana De Gennaro, referente dell'azienda sarà inviata un'informativa alle famiglie pesaresi, che hanno confermato l'utilizzo del pulmino e successivamente una nota finale con l'indicazione delle tratte e dei percorsi attivati e la relativa modulazione oraria. Tutto pronto quindi per far partire il servizio scuolabus già il 14 settembre. Con tutta probabilità verranno confermate le linee già attive su Pesaro, 13 in tutto. Ultime ore queste per completare il lavoro sui percorsi e sulla base del numero di iscrizioni, che abbiamo per ogni tratta in entrata e in uscita dai plessi comunali della primaria e dell'infanzia. In corso di rodaggio vedremo poi se prevedere personale conducente aggiuntivo per perfezionare il trasporto». Ad oggi sono pervenute agli uffici comunali interessati 420 domande per il servizio scuolabus, a cui se ne aggiungono altre ancora in arrivo per i plessi di Monteciccardo e Montegaudio. Tutti i mezzi attualmente, ha confermato anche l'assessore alla Mobilità, Heidi Morotti, rispondono al fabbisogno, rispettando le misure per il distanziamento. All'interno di ogni mezzo ci sarà comunque un accompagnatore, che sorveglierà sul comportamento dei più piccoli e sulla mascherina obbligatoria, che dovrà essere sempre indossata a bordo. L'accompagnatore dovrà far sedere i bambini, verificandone il numero a bordo. Su tutto però resta la particolarità del massimo carico valido tanto per il trasporto scolastico locale, quanto per gli scuolabus dei 15 minuti di percorrenza, che pare fanno riferimento alla possibilità di massimo carico a bordo nell'ultimo quarto d'ora. Per tratte infatti sotto i 15 chilometri di percorrenza sulla base del Decreto in vigore, si andrebbe in deroga al distanziamento, pur mantenendo a bordo sempre la mascherina. Le tratte quindi di competenza comunale, calcoli alla mano, rientrano tutte entro i 15 chilometri di percorrenza, senza problemi particolari per la presenza dei bambini sul mezzo.

