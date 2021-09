Scuola, task force per i controlli: più personale in arrivo

LA DIDATTICA

PESARO Personale scolastico aggiuntivo Covid, è corsa contro il tempo per le nomine degli organici integrativi, più che mai necessari per soddisfare la necessità dei controlli per il rispetto delle regole anti-Covid e per la verifica del Green pass. Il nodo aperto e segnalato alle parti sociali del comparto scuola e del pubblico impiego, riguarda infatti le difficoltà reali di controllo del pass vaccinale richiesto a genitori, nonni o a chiunque accompagni i bambini che frequentano la primaria e i plessi dell'infanzia comunale. Ma chiunque entri in qualsiasi scuola di ogni ordine e grado, eccetto gli studenti, deve essere controllato. Le criticità che stanno emergendo sono diverse.

I precedenti

Già in un asilo nido per una mamma e il suo bambino, non è stato possibile fare inserimento, e la signora è stata allontanata dal plesso perché sprovvista proprio della certificazione. Spesso capita che sono le stesse educatrici o maestre a farsi carico del controllo tramite App delle certificazioni, e questo succede perché finora in diversi plessi è mancato quel personale Ata integrativo, che ora dovrà essere nominato. Il Decreto ministeriale per i contratti a termine degli organici Covid, è stato formalizzato venerdì ma per diversi istituti di ogni ordine e grado, proprio per la concomitanza con il sabato non c'erano tempi tecnici per effettuare le nomine del personale pronto a entrare in servizio, si spera già entro la settimana. «Ci sono istituti, dai poli comprensivi ai plessi superiori osservano Serena Pagliai (Cisl scuola)e Tuscia Sonzin (Cgil)- che sono in sofferenza proprio perché i collaboratori scolastici sono tuttora un numero non sufficiente per garantire non solo la sorveglianza di classi comunque numerose, nonostante regole e distanziamento anti-Covid, ma soprattutto per effettuare i controlli sul Green pass». Le nomine: partono intanto oggi le procedure per conferire gli incarichi integrativi. Su base regionale l'Ufficio scolastico ha provveduto ad assegnare complessivamente circa 2 mila posti su base regionale fra docenti e personale Ata, che rientrano negli organici Covid a garanzia di una maggiore sicurezza.

Un po' di conti

A Pesaro sono stati richiesti complessivamente per gli istituti scolastici 226 figure Ata, 55 assistenti amministrativi e oltre 30 assistenti tecnici. «La maggioranza dei plessi pesaresi commenta la referente Cisl scuola, Pagliai hanno ottenuto dall'approvazione del Decreto ministeriale soprattutto personale Ata. Pochi invece i posti per docenti integrativi nominati e a termine». Ai sindacati della scuola sono arrivate segnalazioni per potenziare il personale al plesso ex Tonelli, le cui classi della primaria e della media sono confluite alla Dante Alighieri e alla Galilei, proprio per la mancanza di collaboratori scolastici tali da garantire l'apertura in sicurezza. Altro istituto, che ha necessità di organici integrativi è il polo Mamiani, diviso su tre sedi centrale, viale Trieste e Campus scolastico dove ci sono 91 classi totali, ma sono soprattutto alcune prime le più numerose con 28-30 alunni per cui la scuola stessa ha richiesto un potenziamento del personale Ata a garanzia dei controlli e per non lasciare gli alunni scoperti nei cambi ora o nell'intervallo.

Le verifiche

Stanno arrivando richieste dalle maestre delle scuole comunali dell'infanzia, per dotare i plessi di più collaboratori scolastici, adibiti al solo controllo delle certificazioni. A rendere infatti il controllo più macchinoso e difficile non sono tanto le verifiche dei pass sul personale docente, che avviene tramite Piattaforma ministeriale, bensì l'utilizzo dell'App per verificare quanti accedono dall'esterno, soprattutto genitori che proprio in questi giorni fanno inserimento con il proprio bambino. Per questo ci sono plessi che attendono l'entrata in servizio di più collaboratori anche per accompagnare all'esterno il bambino dal proprio genitore, che sprovvisto di Green pass o del tampone, non può varcare l'ingresso a scuola.

Gli esempi

Un gruppo di maestre dei plessi comunali, che si riunirà venerdì in assemblea sindacale, chiede che non sia a loro delegato il compito di chiedere il Green pass alla mamma che fa inserimento, verificandone poi la validità, bensì che questo sia una competenza dei Servizi Educativi comunali, che dovranno assegnare personale Ata aggiuntivo preposto al controllo.

