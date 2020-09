Scuola, ripartenza dimezzata a confronto sul rebus del 50%

L'ISTRUZIONE

PESARO Via ai collegi docenti nei vari istituti superiori della città, per un confronto aperto fra dirigenti scolastici e insegnanti. All'ordine del giorno la ripresa della didattica, con un piano A e un piano B. Docenti chiamati a pronunciarsi sulla ripartizione al 50% della didattica in presenza ma resta il nodo per lo svolgimento delle altre attività collaterali: laboratori mobili e con strumenti e materiali facilmente trasportabili , oltre al potenziamento della didattica multimediale.

Il rebus

Didattica con metà delle classi in presenza o con la metà del numero di alunni per classe? E' questo il rebus che dovranno risolvere dirigenti e corpo insegnanti. Confronto aperto: «Collegio docenti convocato a distanza in videoconferenza con circa 200 insegnanti collegati riferisce Riccardo Rossini, dirigente del liceo scientifico-musicale Marconi per tutti l'ipotesi pressoché definitiva di riorganizzazione, vede la rotazione con il dimezzamento della classe in presenza e distanza, avremo così classi solitamente di 28-30 alunni nettamente meno affollate, senza la necessità di prevedere un organico aggiuntivo per la didattica. Per questo la scuola è impegnata anche nell'investimento e non di poco conto, per il potenziamento dei sistemi multimediali. In media una spesa di 25 mila euro impiegati per il potenziamento della rete, due nuove telecamere ad alta risoluzione e mobili per le riprese e tavole grafiche. Da mettere a punto poi la gestione per una decina di laboratori».

Il confronto

Al polo Mamiani che comprende gli indirizzi classico, linguistico e scienze umane, il preside Roberto Lisotti è di parere diverso. «Ne discuteremo oggi nel Collegio docenti, che tempo permettendo, sarà all'aperto sulle tribune del campo da rugby di Muraglia. Ogni insegnate formulerà un parere sull'organizzazione della didattica, la mia proposta vede la rimodulazione sempre a rotazione da una settimana delle classi, ovvero sul totale del numero di classi attive al polo Mamiani, il 50 per cento delle sezioni sarà in presenza e l'altra metà a distanza. Vedremo poi se privilegiare le classi prime e le quinte che potrebbero avere lezione sempre in presenza. Una soluzione a mio avviso più logica, soprattutto per i docenti, con minore impatto organizzativo al momento delle verifiche o per la preparazione delle classi quinte all'esame e in genere per la programmazione della didattica. Soluzione individuata al momento anche per i nostri sei laboratori. E chiaro che ci sarà un periodo di rodaggio dopo il 14 settembre, e non tutti gli indirizzi partiranno con l'attività laboratoriale in presenza, ma abbiamo organizzato lo spostamento con un laboratorio per così dire mobile, dalla sede del Linguistico verso le nuove 12 aule aggiuntive che ci sono state assegnate nella sede di viale Trieste. Avremo pc e strumenti direttamente nelle classi interessate, con aule che all'occorrenza diventano laboratorio». Istituti tecnici e professionali: più complessa la riorganizzazione della didattica per gli indirizzi professionali. Riunione del Collegio docenti prevista per oggi anche all'istituto d'arte Mengaroni.

Le attività

«La nostra scuola è ricca di laboratori, due per ogni indirizzo , 12 quelli prettamente professionali a cui si aggiungono i laboratori linguistici e informatici. La riorganizzazione sarà comunque al 50 per cento del numero delle classi. Stiamo cercando le soluzioni interne per far lavorare gli studenti il più possibile in presenza nei laboratori, senza repentini spostamenti o cambi in corsa e contestualmente al fatto che ci sono quest'anno 8 classi prime. Il tutto con il trasferimento di materiali e strumenti in una delle aule del biennio, favorendo le prime classi, dove nelle stesse aule in cui si fa lezione teorica, queste possano essere anche attrezzate per il laboratorio. Oppure ancora si tratterà di prevedere per i laboratori una rotazione per fasce orarie».

Gli orari

Due distinti piani di lavoro anche al tecnico Agrario Cecchi: «La prima proposta vede un riordino per la metà del numero totale delle classi in presenza, oltre all'entrata e all'uscita per il biennio 10 minuti prima rispetto alle classi del triennio conferma la vicepreside, Chiara Fiorucci il meccanismo prevede comunque una rotazione delle classi, almeno ogni quindici giorni e con l'indicazione di favorire la didattica a scuola per il biennio e le quinte classi, turnando poi le altre. L'altra soluzione che comunque portiamo all'attenzione dei docenti, prevede una didattica su cinque giorni con il plesso chiuso il sabato. Piano A e piano B, quindi perché non è ancora chiaro se i bus scolastici, come è stato paventato a livello nazionale, possono aumentare le percentuali di capienza, oltre il 60%. In ogni caso la scuola darà priorità alla didattica in presenza per quelle sezioni e indirizzi, che si basano soprattutto sull'attività pratica e di laboratorio».

Letizia Francesconi

