Scuola, i contagi svuotano le classi «È una Caporetto»

LA DIDATTICA

PESARO Si temeva il caos e caos è stato: contagi e positività svuotano le classi e rendono i giorni a venire molto nebulosi tra presenze quasi dimezzate, Dad da applicare e l'applicazione delle nuove regole molto farraginose. Il rientro a scuola dopo la pausa natalizia è complicato per i dirigenti degli istituti superiori. Quasi nessuno fa eccezione. Solo allo scientifico Marconi, al Campus, assenti ieri per quarantena quasi 200 studenti. Una situazione comune dai licei ai tecnici o professionali, e a casa per quarantena sono rimasti anche diversi docenti e personale Ata. Non è esclusa anche una rimodulazione del normale orario scolastico. Ora è polemica sulle nuove regole per attivare la Dad. Presidi già in apnea, preoccupati dall'organizzazione di Asur-Area Vasta 1, quando da lunedì scatteranno le nuove misure previste dal Governo. L'istantanea di ieri mattina al tecnico agrario Cecchi di Villa Caprile da sola basta per fotografare la situazione delle scuole cittadine. La vicepreside Chiara Fiorucci, senza un attimo di pausa davanti allo schermo del pc, risponde alle decine di comunicazioni e-mail che già dal 6 gennaio ininterrottamente arrivano dalle famiglie per comunicare l'assenza del proprio figlio e la richiesta di attivazione della Dad. Docenti e personale scolastico di segreteria, si sono trovati a fare i conti con un tasso di positività fra gli alunni particolarmente elevato.

Assalto al centralino

«Quasi come una Caporetto, per usare una metafora, questo rientro a scuola commenta il dirigente dello scientifico Marconi, Riccardo Rossini il centralino è stato preso d'assalto dalle telefonate delle famiglie per le segnalazioni delle varie assenze per positività da una classe all'altra. Quello che colpisce è che stiamo parlando di un numero spropositato, anche al Marconi 150-200 ragazzi positivi, chi con sintomi, chi asintomatico o chi venuto a contatto con un positivo fra amicizie o familiari. Ed ancora 15 docenti del Marconi assenti per quarantena a cui si aggiungono altri 4 collaboratori Ata. Nonostante ciò siamo riusciti a garantire la regolarità delle lezioni ma in modalità mista, in presenza e in didattica a distanza. Oggettivamente qualcosa sta sfuggendo al controllo. Le disposizioni dell'ultimo Decreto del Governo che entreranno in vigore da lunedì sono confusionarie alla lettura di noi dirigenti e della segreteria didattica. Ciò che si prevede per esempio nel caso di un positivo o due in una stessa classe, provocherà confusione per famiglie e personale scolastico. Non si comprende poi, che cosa sia bene l'autosorveglianza, per non parlare del sistema del tracciamento a cui rimanda il nuovo Decreto con un tampone subito appena si rileva un contatto con un positivo, e un altro dopo cinque giorni. Ma faccio notare, che questa procedura è già andata in crisi con numeri minimi per 40-50 casi mentre ora in tutte le scuole si sta navigando sui mille casi».

Situazione in evoluzione

Boom di assenze: anche al polo Mamiani, che si divide su tre sedi centrale-viale Trieste e Campus, situazione delicata e in evoluzione. «Su 2 mila 100 studenti sono 152 i positivi e 9 i docenti in quarantena osserva il preside Roberto Lisotti proprio questa mattina (ieri per chi legge ndr) in una quinta classe, erano più i ragazzi a lezione in Dad che i presenti. Tutto unito anche alla difficoltà di avere un quadro preciso dalle famiglie. Un grande lavoro per il personale della segreteria didattica, che si è trovato ad attivare chi da ieri e chi da lunedì richiede la Dad, in risposta alle e-mail del 4-5 e 6 gennaio. Se dalla settimana entrante dovessero aumentare i docenti in quarantena, riorganizzeremo gli orari e nel caso di mancata sostituzione i ragazzi di quella classe, potrebbero o entrare un'ora dopo o anticipare l'uscita». Anche la vicepreside dell'agrario Cecchi, Chiara Fiorucci allarga le braccia e spera che la situazione rientri, almeno da metà della prossima settimana. «Su mille studenti alla riapertura, oltre 50 gli alunni già in quarantena e per i quali è stata attivata nell'immediato la Dad riferisce Va anche chiarita la regola dell'autosorveglianza con un caso positivo in classe. Si rimanda alla collaborazione delle famiglie. Ci preoccupa il rapporto con Asur. Il tracciamento è saltato da mesi, poco dopo l'inizio della scuola in presenza».

Le aperture posticipate

Da segnalare poi quanto è successo ieri in quei Comuni come Urbino, Cantiano, Cagli o Apecchio che con un'ordinanza firmata dai sindaci hanno deciso di posticipare l'apertura delle scuole a lunedì prossimo (va detto che diverse scuole elementari il sabato sono comunque chiuse). Una circolare diffusa il giorno prima dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, precisava che insegnanti e personale Ata sarebbero dovuti comunque essere presenti a scuola attivando la Dad, perchè «l'erogazione del servizio scolastico va comunque assicurata». Ma a quanto pare numerose sono state le assenze che sono state conteggiate tra il personale che avrebbe dovuto essere presente in servizio, nelle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni interessati dalle ordinanze.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

