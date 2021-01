Scuola, che risiko i prof raddoppiano insieme alle aule

LA DIDATTICA

PESARO Per la ripartenza della didattica in presenza da lunedì l'imperativo per tutti i dirigenti scolastici è l'autonomia. Organizzazione flessibile e regole di comportamento anti-Covid, più stringenti per i ragazzi, nei momenti di intervallo, nei corridoi e all'esterno dove resta in vigore il divieto di assembramento e anche di ritrovarsi per una semplice sigaretta. Ecco come gli istituti superiori si preparano dopo tre mesi di stop. Quasi tutti gli istituti hanno scelto come modalità la ripartenza a rotazione con metà del numero di classi in presenza, ma per la loro interezza.

Regole stringenti

Scelta diversa invece, almeno per le prime settimane, al liceo scientifico-musicale, Marconi e al tecnico agrario Cecchi, che ripartono con la metà del numero di studenti per classe. L'obiettivo comune, resta riportare i ragazzi a scuola, perché ci sono alunni osserva la dirigente del tecnico-economico Bramante-Genga, che non entrano a scuola da ottobre per la particolarità del proprio indirizzo di studi, che non prevede laboratori o materie pratico-professionali. «In tutta la regione anticipa Riccardo Rossini, dirigente del Marconi e presidente regionale dell'Associazione nazionale presidi - un buon 70 per cento degli istituti pare che si organizzerà al 50 per cento del numero di classi, a settimane alterne, mentre il 30 per cento smembrerà la classe con metà degli alunni in presenza e l'altra metà con didattica a distanza. In ogni caso la parola d'ordine resta autonomia scolastica in capo ai dirigenti. Scelte, che per la maggior parte dei casi, dipendono dal potenziamento e dalla qualità della connessione web e della banda larga, che dove è stata potenziata, consente di lavorare dividendo una stessa classe. Resta centrale potenziare il monitoraggio per eventuali casi positivi rafforzando la collaborazione fra istituto scolastico, Asur e Comune».

Il rientro

Spiega Annamaria Gennari, dirigente del Bramante-Genga: «Lunedì su 850 alunni contiamo di averne presenti la metà a settimane alterne. Significa che ogni classe che rientrerà, rispettando il parametro del 50 per cento, avrà in presenza tutti gli studenti ma a sua volta questi verranno suddivisi per ogni lezione e sistemati in due classi vicine. Questo, anche grazie alla possibilità di avere docenti in compresenza di ore, e due insegnanti per la stessa materia, che possono portare avanti la lezione con la classe così composta. Una modalità praticabile soprattutto per un indirizzo pratico come il nostro, con diversi insegnanti che fanno compresenza e dettata da una migliore organizzazione anche per i ragazzi».

Gioco a incastri

«La novità di questo lavoro certosino - prosegue - è la messa a disposizione di nuove aule e spazi più grandi per le esigenze delle classi più numerose. Ad ogni classe e con una turnazione di settimana in settimana, sarà messa a disposizione l'aula più adeguata per dimensioni. Il concetto di classe propria, praticamente è superato. Anche la stessa aula Magna viene messa a disposizione per l'attività delle classi più numerose». Il preside del polo Mamiani, Roberto Lisotti riparte con classi intere in presenza ma annuncia regole più stringenti per studenti e nuove disposizioni anche per docenti e personale scolastico. «Per le settimane dal 25 al 30 gennaio e dal primo al 6 febbraio spiega Lisotti le classi intere in presenza al 50 per cento si alterneranno a turni di tre giorni, e successivamente ci sarà una turnazione settimanale. Sarà poi formalizzata oggi un'ulteriore comunicazione ma rivolta a personale Ata e docenti. Fra le novità c'è l'indicazione puntuale agli insegnanti di controllare sistematicamente i corridoi, anche fuori dall'orario di lezione, e ai collaboratori di garantire sanificazioni ripetute e diffuse».

Il Piano A

Al tecnico agrario Cecchi invece si parte con un piano A con metà del numero di alunni per classe in presenza: «Per classi di quasi 30 alunni osserva la vicepreside, Chiara Fiorucci quindici ragazzi torneranno in presenza e l'altra metà seguirà in didattica a distanza, alternando la presenza per tre giorni la prima settimana e così via. In questo modo con una didattica che per l'agrario è su cinque giorni, riusciamo a garantire un equilibrio fra biennio e triennio. Un test questo per una decina di giorni e se non funzionerà adotteremo la soluzione comune anche ad altri istituti. Problemi certo ce ne saranno, soprattutto per i docenti, non è cosa facile tenere la stessa lezione con gli alunni presenti e per altri collegati da remoto, soprattutto per quanti hanno un livello scarso di connessione».

Letizia Francesconi

