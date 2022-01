Screening a Pergola 174 tamponi e 4 positivi

PERGOLA Centosettantaquattro i tamponi effettuati e 4 i positivi riscontrati. E' questo il report dello screening per studenti pergolesi che si è tenuto ieri presso la palestra piscina Caprini Minucci. Ad organizzare l'iniziativa, proprio alla viglia del rientro a scuola dopo le festività natalizie, il gruppo di medici di medicina generale e le associazioni di volontariato che gestiscono il punto vaccinale, insieme all'amministrazione comunale. Si sono sottoposti a tampone rapido gratuito, bambini della scuola dell'infanzia e studenti, senza sintomi, della primaria, secondaria di primo e secondo grado. Hanno potuto usufruire del prezioso servizio anche i pergolesi che frequentano istituti scolastici in altre città e studenti che si recano a scuola a Pergola. «Un grande ringraziamento sottolinea la sindaca Simona Guidarelli - ai medici e volontari che hanno reso possibile l'iniziativa. I positivi riscontrati non sono per fortuna tanti, ma molti i contagi già noti che superano i numeri in piattaforma. E' molto importante prestare la massima attenzione ed evitare occasioni in cui c'è maggiore possibilità di contagiarsi». Da questa settimana, riprendono a Pergola, il giovedì pomeriggio e sabato mattina le vaccinazioni presso il punto vaccinale di Pergola gestito dai medici di medicina generale, che per ora continua ad essere ospitato nei locali dell'ospedale. Giovedì 20, inoltre, dalle 9 alle 13, sarà nuovamente in città, il camper vaccinale presso la palestra Caprini Minucci. Non è necessaria la prenotazione.

ma.spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA