Scooter e bici di bagnanti trafugati in viale Trieste

PESARO Aumentano le segnalazioni di scooter spariti in zona mare mentre i bagnanti stanno in spiaggia. Per quanto riguarda i furti c'era già stata una recrudescenza circa un mese fa nella zona di Sottomonte quando, a cavallo della settimana centrale di luglio, in pochi giorni erano arrivate una decina di segnalazioni di motorini e scooter spariti tra la zona della Crista e Fosso Sejore. Segnalazioni che poi erano diventate denunce. Quindi sono seguite settimane di relativa calma, perlomeno apparente, poi nel fine settimana di Ferragosto sono tornati i furti. Ancora una volta nel mirino è finita la zona di Sottomonte con almeno un paio di scooter non più ritrovati dai legittimi proprietari, ma non solo. Furti sono stati segnalati anche in viale Trieste, nella zona di Levante, all'altezza dello slargo dedicato al Beato Carlo Liviero dove esiste un parcheggio apposito per gli scooter. Nella giornata di sabato, 14 agosto, ne sono spariti almeno un paio nella zona, insieme anche a un paio di biciclette. Sparizione di biciclette, sempre nel fine settimana, è stata segnalata anche nel tratto terminale di Ponente e in zona Baia Flaminia, all'altezza del parcheggio del Campo di Marte. In alcuni casi, i proprietari derubati hanno lanciato degli appelli sui social sperando in un ritrovamento.

