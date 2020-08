Scogliere salta la ditta che ha vinto l'appalto

PESARO Inciampo nel primo stralcio dei lavori per le scogliere nella spiaggia di Ponente previsti a fine estate. E' decaduto infatti l'incarico di aggiudicazione all'impresa vincitrice dell'appalto nell'inverno scorso. Il Comune si è trovato costretto a revocare l'aggiudicazione comunicata il 17 febbraio all'impresa Nuova Oceanus Orca Srl di Trani. Ancora una volta sono emersi problemi di natura tecnico-amministrativa e procedurale sul fronte degli appalti pubblici, anche se in questo caso per cause non imputabili all'Amministrazione, ma che impongono un rallentamento nell'iter di affidamento e nei tempi per l'inizio di interventi così tanto attesi. Ora si dovrà scorrere la graduatoria in essere per individuare una nuova impresa a cui affidare l'intervento che resta comunque previsto per il prossimo autunno. La determina di revoca, pubblicata sull'albo pretorio dell'ente comunale è del 10 agosto. Dopo il 4 marzo scorso, in piena emergenza sanitaria Covid, i contatti fra l'impresa esecutrice di Trani e il Comune si sono via via interrotti come riportato nella determina. Tutto nasce dopo la mancata partecipazione della ditta appaltatrice all'incontro del marzo scorso con il direttore dei lavori, Maurizio Oliveti, per la consegna dei documenti del contratto d'appalto e l'importo della cauzione definitiva. Contatti ripresi poi nei primi del maggio scorso dopo la proposta avanzata all'Amministrazione comunale di modifica del contratto in essere da parte della ditta esecutrice per facilitare le procedure in merito alle nuove regole Covid. A tre mesi però la Nuova Oceanus, non ha provveduto ancora a completare e trasmettere tutta la documentazione richiesta per la stipula del nuovo contratto d'appalto dei lavori. Da lì sono partite una serie di comunicazioni tramite posta certificata intercorse fra le parti. Ed è solo recente, la comunicazione dell'impresa, che ha dichiarato la volontà di recedere dall'appalto precedentemente aggiudicato, prima dei mesi di lockdown. Tutto fino ad arrivare all'ultimo contatto del 24 luglio con la richiesta dell'impresa all'Amministrazione di un rimborso delle spese.

