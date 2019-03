Scogliere di Ponente dalla Regione i fondi per il completamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCONTROPESARO Con un contributo di 175mila euro la Regione cofinanzia al 50% con il Comune di Pesaro il secondo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria delle scogliere sommerse di Ponente. La notizia l'ha comunicata ieri Andrea Biancani, presidente della commissione ambiente, in occasione di un incontro da lui promosso con alcuni rappresentanti degli operatori balneari della città. «Il contributo della Regione precisa Biancani si aggiunge a quello di 200mila euro già assegnato in autunno per il primo stralcio e consente di...